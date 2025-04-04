Рубин (мол)

«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории