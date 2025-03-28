Урал (мол)

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Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
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Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
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Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
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Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»