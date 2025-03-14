Рубин (мол)

«Рубин» купил защитника сборной Черногории
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова