Кр. Советов (мол)

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»