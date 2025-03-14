Акрон - Академия им. Коноплева

«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус