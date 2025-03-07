Спартак М (мол)

В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
«Спартак» купил форварда «Зенита»
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
Защитник Зотов покинул «Рубин»
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»