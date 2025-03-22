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Зенит - БАТЭ: онлайн-трансляция 22 марта 2025

Зенит
22.03.2025, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
БАТЭ
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Зенит - БАТЭ
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Новости команд
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Зенит
БАТЭ
Экс-спартаковец Рассказов вспомнил поражение 1:7 от «Зенита»: «Было очень больно»
Вчера, 20:20
15
Черданцев высказался о проигранном споре Радимову
Вчера, 19:32
1
Дуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
Вчера, 17:55
21
«Зенит» в марте сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси
Вчера, 16:49
Андрей Мостовой одним прилагательным описал будущий матч «Зенита» с «Факелом»
Вчера, 13:49
2
Экс-спартаковец Рассказов вспомнил поражение 1:7 от «Зенита»: «Было очень больно»
Вчера, 20:20
15
Черданцев высказался о проигранном споре Радимову
Вчера, 19:32
1
Дуглас Сантос и Луис Энрике не попали в финальный список сборной Бразилии на мартовские матчи
Вчера, 17:55
21
«Зенит» в марте сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси
Вчера, 16:49
Андрей Мостовой одним прилагательным описал будущий матч «Зенита» с «Факелом»
Вчера, 13:49
2
«Зенит» в марте сыграет с 15-кратным чемпионом Беларуси
Вчера, 16:49
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
17 января, 10:08
14
БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
28 ноября 2024, 17:02
«Динамо» Минск – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024
25 ноября 2024, 18:50
Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – БАТЭ, Высшая лига Беларуси, 25 ноября 2024 года
24 ноября 2024, 12:22
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- : -
22.03.2025
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БАТЭ
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
01.03.2025
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
14.02.2025
Урал
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 0
11.02.2025
Пюник
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
01.03.2025
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
14.02.2025
Урал
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 0
11.02.2025
Пюник
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
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