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Баия - Бостон Ривер: обзор матча 14 марта 2025

Баия
14.03.2025, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, 3 раунд
- : -
Первый матч – 07.03.2025
Не начался
Бостон Ривер
Матч
Комментарии
Статистика матча Баия - Бостон Ривер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
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- : -
12.03.2025
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Серро Портеньо
- : -
13.03.2025
Мельгар
Кубок Либертадорес, 3 раунд
Коринтианс
- : -
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