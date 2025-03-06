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Барселона - Коринтианс: обзор матча 06 марта 2025

Барселона
06.03.2025, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 13.03.2025
Завершен
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Коринтианс
45+2' Я. Корозо (П)
80' O. Rivero
84' Я. Корозо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Барселона - Коринтианс
Завершен
Замена
Анибал Чала ️️️️➡️️ Яннер Корозо
90' +4
89'
Желтая карточка
Густаво Энрике
Замена
Фелипе Кайседо ️️️️➡️️ Leonai Souza de Almeida
88'
Замена
W. Vargas ️️️️➡️️ Octavio Rivero
88'
Замена
Jhonny Quinonez ️️️️➡️️ Braian Oyola
87'
ГОЛ! 3:0! Яннер Корозо
84'
Желтая карточка
Яннер Корозо
83'
ГОЛ! 2:0! Octavio Rivero
Пас отдал Bryan Carabalí
80'
Замена
G. J. Cortez Casierra ️️️️➡️️ Joaquin Valiente
78'
77'
Желтая карточка
Уго Фариас
75'
Замена
Таллес Магно ️️️️➡️️ Мемфис Депай
65'
Замена
Анхел Ромеро ️️️️➡️️ Родриго Гарро
65'
Замена
Майкон ️️️️➡️️ Алекс Сантана
Желтая карточка
Leonai Souza de Almeida
56'
46'
Замена
Андре Каррильо ️️️️➡️️ Феликс Торрес
46'
Замена
Андре Рамальо ️️️️➡️️ Чока
ГОЛ с пенальти! 1:0! Яннер Корозо
45' +2
42'
Желтая карточка
Уго Соуза
31'
Желтая карточка
Феликс Торрес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Хосе Контрерас
ВР
18
Bryan Carabalí
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
(К) ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Диксон Арройо
ОП
14
Alex Rangel
ЦП
22
Leonai Souza de Almeida
ЦП
30
Braian Oyola
ЦП
21
Joaquin Valiente
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
9
Octavio Rivero
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К) ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
47
Чока
ЦЗ
3
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Breno Bidon
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Барселона
35
Kleber Pinargote Lara
ВР
6
Анибал Чала
ЛЗ
29
Jhonnier Chala
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
27
W. Vargas
ЦЗ
7
Jandry Gomez
ЦЗ
31
Dylan Luque
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
8
G. J. Cortez Casierra
ЦП
41
Pablo Calle
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Коринтианс
32
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
59
Jacaré
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
7
Майкон
ЦП
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
43
Таллес Магно
ЛВ
19
Андре Каррильо
ПВ
22
Эктор Эрнандес
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Контрерас
18
3
Арреага
4
Валлесилья
23
Арройо
14
30
21
22
13
Корозо
9
3-2-2-1-2
1
Соуза
13
Энрике
47
Чока
3
Торрес
2
Матеузиньо
46
Фариас
27
80
Сантана
8
Гарро
10
Депай
9
Алберто
13
Корозо
6
Чала
6
Чала
13
Корозо
9
27
27
9
30
28
28
30
21
8
8
21
22
10
Кайседо
10
Кайседо
22
47
Чока
5
Рамальо
5
Рамальо
47
Чока
80
Сантана
7
Майкон
7
Майкон
80
Сантана
8
Гарро
11
Ромеро
11
Ромеро
8
Гарро
10
Депай
43
Магно
43
Магно
10
Депай
3
Торрес
19
Каррильо
19
Каррильо
3
Торрес
Остались в запасе
Барселона
Коринтианс
35
Kleber Pinargote Lara
ВР
29
Jhonnier Chala
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
7
Jandry Gomez
ЦЗ
31
Dylan Luque
ЦП
41
Pablo Calle
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
32
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
59
Jacaré
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
22
Эктор Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
35
Kleber Pinargote Lara
ВР
29
Jhonnier Chala
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
7
Jandry Gomez
ЦЗ
31
Dylan Luque
ЦП
41
Pablo Calle
ЦП
33
Juan Usma
ЦП
Остались в запасе
32
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
59
Jacaré
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
22
Эктор Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Барселона - Коринтианс
2
4
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
21
Офсайды
2
0
Количество передач
376
365
Сейвы
1
0
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.31
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
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