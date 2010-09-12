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Динамо-Брест - Витебск

12.09.2010, Воскресенье, 17:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 24 тур Динамо-Брест - Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Динамо-Брест 5:2 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Витебск 0:2 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 33 21 9 3 65:18 +47 72
2. Шахтер Сл 33 19 9 5 51:23 +28 66
3. Минск 33 18 6 9 59:32 +27 60
4. Динамо Мн 33 17 5 11 49:35 +14 56
5. Динамо-Брест 33 12 10 11 48:40 +8 46
6. Белшина 33 12 9 12 31:42 -11 45
7. Нафтан 33 11 11 11 41:34 +7 44
8. Днепр Мог 33 11 7 15 40:53 -13 40
9. Витебск 33 7 11 15 31:52 -21 32
10. Неман 33 7 10 16 27:42 -15 31
11. Торпедо-БелАЗ 33 7 7 19 33:58 -25 28
12. Партизан Минск 33 5 8 20 24:70 -46 23
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