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Нафтан - Арсенал: обзор матча 29 ноября 2025

Нафтан
29.11.2025, суббота, 00:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
- : -
Не начался
Арсенал
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Таблица
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Статистика матча Нафтан - Арсенал
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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3 ноября 2024, 12:04
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
28 февраля, 19:45
«Локомотив» совершил второй трансфер за день
10 января, 17:42
3
«Локомотив» подписал Арутюняна
10 января, 17:10
2
Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года
22 ноября 2024, 12:22
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Динамо Мн
- : -
13.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
- : -
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