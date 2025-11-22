МЛ Витебск

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Славия Мозырь», Высшая лига Беларуси, 24 ноября 2024 года
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Славия Мозырь», Высшая лига Беларуси, 24 ноября 2024 года
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года