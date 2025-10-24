Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Гомель - Слуцк: обзор матча 24 октября 2025

Гомель
24.10.2025, пятница, 00:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
- : -
Не начался
Слуцк
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гомель - Слуцк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Гомель
Слуцк
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
24 января, 14:00
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
3 января, 11:40
2
«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
30 ноября 2024, 13:00
Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Славия Мозырь», Высшая лига Беларуси, 24 ноября 2024 года
23 ноября 2024, 14:52
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
10 ноября 2024, 14:50
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
24 января, 14:00
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
3 января, 11:40
2
Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Славия Мозырь», Высшая лига Беларуси, 24 ноября 2024 года
23 ноября 2024, 14:52
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
10 ноября 2024, 14:50
Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года
9 ноября 2024, 13:16
«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
30 ноября 2024, 13:00
«Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
9 ноября 2024, 13:02
Прогноз на точный счет матча «Слуцк» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
8 ноября 2024, 11:57
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
2 ноября 2024, 17:20
Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Слуцк», Высшая лига, 2 ноября 2024 года
1 ноября 2024, 11:58
Больше новостей
Беларусь. Высшая лига
Все
Текущие
Будущие
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
- : -
13.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
- : -
13.03.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
- : -
13.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
- : -
13.03.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Молодечно
- : -
13.03.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
- : -
13.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
- : -
13.03.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
- : -
13.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
- : -
13.03.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Молодечно
- : -
13.03.2025
Неман
Последние матчи
Все
Гомель
Слуцк
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Витебск
2 : 0
02.03.2025
Слуцк
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Витебск
2 : 0
02.03.2025
Слуцк
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 