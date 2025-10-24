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«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
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Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»