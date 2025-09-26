Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»
«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Витебск», Высшая лига Беларуси, 1 декабря 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Днепр» – «Ислочь», Высшая лига, 23 ноября 2024 года
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на матч «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года