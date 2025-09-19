Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
«Сморгонь» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Сморгонь» – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
«Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Слуцк» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
«Сморгонь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024