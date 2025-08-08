Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
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