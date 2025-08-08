Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Локомотив» совершил второй трансфер за день
«Локомотив» подписал Арутюняна
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Локомотив» совершил второй трансфер за день
«Локомотив» подписал Арутюняна
Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Минск», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб