МЛ Витебск

Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»