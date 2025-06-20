«Локомотив» отправил форварда в Беларусь
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Витебск», Высшая лига Беларуси, 1 декабря 2024 года
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Локомотив» отправил форварда в Беларусь
«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Витебск», Высшая лига Беларуси, 1 декабря 2024 года
«Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Днепр», Беларусь. Высшая лига, 8 ноября 2024 года