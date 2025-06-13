Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина
«Локомотив» совершил второй трансфер за день
«Локомотив» подписал Арутюняна
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
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Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Славия Мозырь», Высшая лига Беларуси, 24 ноября 2024 года
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
Прогноз на матч «Шахтер» Солигорск – «Гомель», Беларусь, Высшая лига, 10 ноября 2024 года
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Локомотив» совершил второй трансфер за день
«Локомотив» подписал Арутюняна
Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Минск», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года