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Ислочь - Динамо Мн: онлайн-трансляция 09 мая 2025

Ислочь
09.05.2025, пятница, 00:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
- : -
Не начался
Динамо Мн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ислочь - Динамо Мн
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
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13 февраля, 12:20
3
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
22 января, 10:10
1
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
7 января, 14:13
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
3 января, 11:40
2
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