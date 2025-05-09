Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Арсенал», Высшая лига, 24 ноября 2024 года
«Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан», Высшая лига Беларуси, 8 ноября 2024 года
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024