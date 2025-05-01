Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Слуцк - Минск: обзор матча 01 мая 2025

Слуцк
01.05.2025, четверг, 00:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Минск
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Слуцк - Минск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Слуцк
Минск
«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
30 ноября 2024, 13:00
«Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
9 ноября 2024, 13:02
Прогноз на точный счет матча «Слуцк» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
8 ноября 2024, 11:57
Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Минск», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
8 ноября 2024, 11:54
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
2 ноября 2024, 17:20
«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
30 ноября 2024, 13:00
«Слуцк» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
9 ноября 2024, 13:02
Прогноз на точный счет матча «Слуцк» – «Сморгонь», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
8 ноября 2024, 11:57
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
2 ноября 2024, 17:20
Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Слуцк», Высшая лига, 2 ноября 2024 года
1 ноября 2024, 11:58
Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Минск», Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
8 ноября 2024, 11:54
«Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
2 ноября 2024, 13:20
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
27 октября 2024, 16:50
Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Минск», Высшая лига, 27 октября 2024 года
26 октября 2024, 16:59
«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
20 октября 2024, 13:50
Больше новостей
Беларусь. Высшая лига
Все
Текущие
Будущие
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
- : -
13.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
- : -
13.03.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
- : -
13.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
- : -
13.03.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Молодечно
- : -
13.03.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
- : -
13.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
- : -
13.03.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
- : -
13.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
- : -
13.03.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Молодечно
- : -
13.03.2025
Неман
Последние матчи
Все
Слуцк
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Витебск
2 : 0
02.03.2025
Слуцк
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Витебск
2 : 0
02.03.2025
Слуцк
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 