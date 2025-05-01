«Локомотив» отправил форварда в Беларусь
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
Голкипер сборной Беларуси, отказавший «Спартаку», перейдет в софийский ЦСКА
«Порту» купит 18-летнего игрока из Беларуси
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Белорусский вратарь отказал «Спартаку»
«Локомотив» отправил форварда в Беларусь
«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «Витебск», Высшая лига Беларуси, 1 декабря 2024 года
«Витебск» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Днепр», Беларусь. Высшая лига, 8 ноября 2024 года