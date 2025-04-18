Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
«Динамо-Брест» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Динамо-Брест» – БАТЭ, Высшая лига Беларуси, 9 ноября 2024 года
«Днепр» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2024
Прогноз на точный счет матча «Днепр» Могилев – «Динамо-Брест», Высшая Лига, 1 ноября 2024 года
«Динамо-Брест» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024
Защитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
«Факел» бесплатно подписал белорусского полузащитника
Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024