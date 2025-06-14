Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
«Торпедо» из Миасса подписало форварда с опытом Лиги Европы
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
Массовая потасовка в матче Второй лиги
«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»