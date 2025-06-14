Медиаклуб Басты подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ
Защитник «Спартака» перешел в «Волгу»
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Медиаклуб Басты подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ
Защитник «Спартака» перешел в «Волгу»
«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву
«Краснодар» отдал в аренду игрока молодежной сборной России клубу Второй лиги
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров