Медиаклуб Басты подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ

«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву

«Краснодар» отдал в аренду игрока молодежной сборной России клубу Второй лиги

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием