Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции

Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги

Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»

Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции

Экс-игрок ЦСКА попался на организации финансовой пирамиды и был отправлен в СИЗО

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

Глава «Спартака» из Костромы наградил айфонами игроков, поборовших зависимость