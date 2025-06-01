Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Евсеев побыл вратарем на тренировке «Ленинградца»

«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»

Российский футболист переходит в «Аль-Иттифак»

Евсеев объяснил, почему ЦСКА не входит в топ-5 РПЛ