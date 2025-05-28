Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками

Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге