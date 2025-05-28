ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
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ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге
«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров