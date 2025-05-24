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Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»