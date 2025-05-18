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Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
«Волгарь» поддержал пострадавших в Астрахани тренеров «Ленинградца»
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«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
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«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров