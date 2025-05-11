Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам

Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

«Торпедо» из Миасса подписало форварда с опытом Лиги Европы

Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам

Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

«Торпедо» из Миасса подписало форварда с опытом Лиги Европы

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

Массовая потасовка в матче Второй лиги

«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года