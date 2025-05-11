Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги

Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»

Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

Кутепов ответил, доволен ли карьерой

Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»

Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги