Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции
Экс-игрок ЦСКА попался на организации финансовой пирамиды и был отправлен в СИЗО
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
Глава «Спартака» из Костромы наградил айфонами игроков, поборовших зависимость
Глава костромского «Спартака»: «Дарим игрокам айфоны за отказ от снюса, но пока никто не бросил»