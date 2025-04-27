Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам

Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции

Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам

Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции

Экс-игрок ЦСКА попался на организации финансовой пирамиды и был отправлен в СИЗО

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

Глава «Спартака» из Костромы наградил айфонами игроков, поборовших зависимость