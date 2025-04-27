Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
«Волгарь» поддержал пострадавших в Астрахани тренеров «Ленинградца»
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