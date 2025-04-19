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Ленинградец - Кубань: онлайн-трансляция 19 апреля 2025

Ленинградец
19.04.2025, суббота, 00:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
- : -
Не начался
Кубань
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ленинградец - Кубань
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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0
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0
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Офсайды
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Количество передач
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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2
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25 февраля, 19:07
2
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15 февраля, 16:38
Российский футболист переходит в «Аль-Иттифак»
2 января, 18:56
3
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23 декабря 2024, 16:59
2
Евсеев оценил игру «Спартака» при Станковиче
23 декабря 2024, 00:12
3
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
15 января, 18:43
5
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
19 декабря 2024, 21:01
2
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
6 декабря 2024, 16:38
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Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
6 декабря 2024, 14:48
2
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
4 декабря 2024, 12:57
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09.03.2025
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Спартак К
- : -
09.03.2025
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Родина-2
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09.03.2025
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- : -
09.03.2025
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- : -
09.03.2025
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09.03.2025
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