Ленинградец

Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
Евсеев побыл вратарем на тренировке «Ленинградца»
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Российский футболист переходит в «Аль-Иттифак»
Евсеев объяснил, почему ЦСКА не входит в топ-5 РПЛ
Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
Евсеев побыл вратарем на тренировке «Ленинградца»
Российский футболист переходит в «Аль-Иттифак»
Евсеев объяснил, почему ЦСКА не входит в топ-5 РПЛ
Евсеев оценил игру «Спартака» при Станковиче
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров