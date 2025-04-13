Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»

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Медиаклуб Басты подписал рекордсмена по чеканке мяча, игравшего в РПЛ

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

«Краснодар» отдал в аренду игрока молодежной сборной России клубу Второй лиги

«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву

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Кутепов ответил, доволен ли карьерой

Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

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Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги