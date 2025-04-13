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Волга - Велес: онлайн-трансляция 13 апреля 2025

Волга
13.04.2025, воскресенье, 00:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
- : -
Не начался
Велес
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Волга - Велес
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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