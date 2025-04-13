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Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
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«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
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Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»