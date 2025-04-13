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Кубань - Машук-КМВ: онлайн-трансляция 13 апреля 2025

Кубань
13.04.2025, воскресенье, 00:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
- : -
Не начался
Машук-КМВ
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Новости команд
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Машук-КМВ
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1
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
15 января, 18:43
5
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
19 декабря 2024, 21:01
2
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6 декабря 2024, 16:38
1
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
6 декабря 2024, 14:48
2
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
4 декабря 2024, 12:57
9
ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками
20 февраля, 18:52
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
16 февраля, 13:55
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
17 ноября 2024, 19:59
1
Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге
12 октября 2024, 17:36
«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября 2024, 19:44
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Торпедо Миасс
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09.03.2025
Машук-КМВ
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Спартак К
- : -
09.03.2025
Кубань
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Родина-2
- : -
09.03.2025
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Челябинск
- : -
09.03.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
- : -
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