Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров

Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам

Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА

ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками

Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком

«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием

Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге