Кутепов ответил, доволен ли карьерой

Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»

Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»

Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги