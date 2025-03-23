«Торпедо» из Миасса подписало форварда с опытом Лиги Европы
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
«Торпедо» из Миасса подписало форварда с опытом Лиги Европы
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
Массовая потасовка в матче Второй лиги
«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
«Кубань» избавилась от экс-игрока «Спартака»
Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров