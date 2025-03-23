Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками
Кутепов ответил, доволен ли карьерой
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
Кутепов назвал самый негативный момент в карьере – он связан со «Спартаком»
Капитан молодежной сборной России перешел из «Краснодара» в клуб Второй лиги
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
Кривцов сыграл за «Краснодар-2» во Второй лиге
«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года