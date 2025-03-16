«Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок
Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»
«Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
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Экс-игрок «Баварии» прокомментировал трансфер в «Кубань»
Заявление «Кубани» о трансферном бане от ФИФА
Не только ЦСКА: ФИФА запретила трансферы еще двум российским клубам
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
«Пари НН» отправил во Вторую лигу игрока, у которого были проблемы из-за ставок
Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»
«Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием