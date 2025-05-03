Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»

Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»