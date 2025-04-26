Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»

Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»

Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы

«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»