Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
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Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»