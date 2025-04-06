Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»