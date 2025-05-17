Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана

Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Словацкий клуб хочет купить Сулаквелидзе у «Динамо»

«Рубин» хочет купить черногорского нападающего за 2 миллиона