Железьярне Подбрезова

12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон

Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд

Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Атлетико» выиграли, поражение «Боруссии Д» и другие результаты