Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
«Зенит» отдал двух футболистов в аренду «Кошице»
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»